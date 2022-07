Die Deutsche Bahn will Bauarbeiten auf ihren wichtigsten Korridoren stärker als bisher bündeln. Voraussichtlich 2024 wird das die Riedbahn von Mannheim nach Frankfurt betreffen.

Mit der angekündigten Bündelung sollen Bauarbeiten nicht über Jahre verteilt, sondern sozusagen in einem Aufwasch erledigt werden. Dafür werden allerdings Streckensperrungen in Kauf genommen. Voraussichtlich 2024 ist davon die Riedbahn betroffen. Dies wird nicht zuletzt den ICE-Knoten Mannheim massiv tangieren. Bei einer Umleitung von Zügen über die parallele Main-Neckar-Bahn ist ein Fahrtrichtungswechsel in Mannheim erforderlich.

