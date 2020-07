4843 Menschen sind im ersten Halbjahr 2020 in Rheinland-Pfalz Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Das waren 16 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und 41 weniger als in den ersten sechs Monaten 2018, wie das Innenministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Grundlage ist die Polizeiliche Kriminalstatistik.

Eine Zunahme der Gewalt während der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Zeit hat auch das Familienministerium nicht ausgemacht. Experten rechneten aber mit einer zeitversetzten Zunahme, sagte ein Ministeriumssprecher.

Mädchen und Frauen am häufigsten betroffen

Von den 4843 Opfern waren die meisten (3640) Mädchen und Frauen. Fast drei Viertel waren Opfer von Körperverletzung. In 12 Prozent der Fälle ging es um Bedrohung und bei 172 Opfern (3,6 Prozent) um die sexuelle Selbstbestimmung.

In den allermeisten Fällen (4121) war die Partnerin oder der Partner das Opfer der Gewalt. 689 Mal richtete der Tatverdächtige die Gewalt gegen sein Kind, die meisten von ihnen (305) waren jünger als 14 Jahre – 33 Mal war ein Enkelkind das Opfer.