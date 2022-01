Die Rhein-Neckar Löwen haben Olle Forsell Schefvert zur kommenden Saison unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Schwede spielt seit 2017 für Bundesligist HSG Wetzlar, zählt dort zu den Führungsspielern und wird von Sommer 2022 an mindestens drei Jahre lang das Trikot des zweifachen deutschen Meisters und Pokalsiegers tragen. „Olle passt perfekt in unser neues Anforderungsprofil. Er kann in Abwehr wie Angriff eine tragende Rolle spielen und hat auf beiden Seiten des Feldes große Stärken. Zudem bringt er jede Menge Erfahrung mit. Diese wird uns dabei helfen, den personellen Umbruch erfolgreich zu gestalten“, sagt Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, zur Verpflichtung des Rechtshänders, der sportlich auf Rückraum Mitte genauso wie auf mehreren Positionen in der Abwehr, darunter im Innenblock, zu Hause ist. „Mit Olle haben wir einen kompletten Handballer verpflichtet. Er kann ein Spiel lenken, ist stark in der ersten und zweiten Welle und deckt im Abwehrzentrum“, erklärt Löwen-Sportkoordinator Oliver Roggisch die Vorzüge des Neuzugangs. Olle Forsell Schefvert, der wie Löwen-Torwart Mikael Appelgren in der Jugend für Kroppskultur aus Uddevalla spielte, wechselte 2017 vom schwedischen Spitzenklub IK Sävehof aus Göteborg ins hessische Wetzlar. Ab Sommer ist er nun ein Löwe: „Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe. Mit der HSG habe ich stets schwere Schlachten geschlagen gegen die Löwen. Jetzt möchte ich dabei helfen, eine neue schlagkräftige Löwen-Mannschaft aufzubauen.“