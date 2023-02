Die Rhein-Neckar Löwen treffen beim Final Four in Köln zunächst auf die SG Flensburg-Handewitt. Das zweite Halbfinale bestreiten der SC Magdeburg und der TBV Lemgo Lippe. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. Feldhockey-Weltmeister Timur Oruz zog die Kugeln. Die Pokal-Endrunde ist am 15. und 16. April.