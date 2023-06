Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das Bundesliga-Spiel gegen den Bergischen HC 39:29 (19:15) gewonnen. Dies war der erste Heimsieg seit dem 3. März, seit dem 34:24 gegen die HSG Wetzlar. Die Löwen knüpften an die ausgezeichnete Leistung vom vergangenen Donnerstag gegen die MT Melsungen an und holten einen tollen Heimsieg. Nach der Pause zeigten die Gastgeber eine grandiose Leistung. Was für ein Auftritt, voller Spielfreude. Das Tor von Arnor Gunnarsson zum 15:18 war das 1000. Tor des Gäste-Rechtsaußen.