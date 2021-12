Die Rhein-Neckar Löwen legen nach der 26:36-Niederlage beim HC Erlangen keinen Protest ein. Die Partie war offiziell ein Geisterspiel, doch war die Tribüne gut besetzt mit leidenschaftlichen und lautstarken Fans. „Das zu beurteilen, was da am Mittwoch in der Halle los war, ist nicht meine Aufgabe. Das ist auch nicht Aufgabe der HBL. Das ist Aufgabe des örtlichen Gesundheitsamtes“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann auf Anfrage.