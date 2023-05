Jannik Kohlbacher und Olle Forsell Schefvert sind fit. Das betonte am Montag Sebastian Hinze, der Trainer der Rhein-Neckar Löwen, mit Blick auf das Spiel am Mittwoch (19.05 Uhr) gegen den THW Kiel in der ausverkauften SAP-Arena. Beide Spieler fehlten bei der klaren Niederlage in Berlin am Sonntag vor einer Woche. Wegen der Bundesgartenschau und des Maimarktes empfehlen die Löwen eine frühe Anreise.