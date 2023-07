Die EHF hat in Wien die Partien der Qualifikationsrunde der European League ausgelost. Die Löwen treffen auf HC Vardar 1961, Vertreter aus Nordmazedonien. Nach Ansetzung der EHF wird das Hinspiel Ende August stattfinden, das Rückspiel dann am ersten September-Wochenende. Der Gewinner dieses doppelten Schlagabtausches qualifiziert sich für die Gruppenspiele und kämpft in diesen mit drei weiteren Teams und den Einzug in die EL-Hauptrunde.