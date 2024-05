Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag beim European-Final-Four das Spiel um den dritten Platz gewonnen. Gegen Dinamo Bukarest gab es einen 32:31 (18:15)-Erfolg. Der Bundesligist hatte das Spiel bis auf die Schlussphase fast durchgehend im Griff. Am ende wurde es noch einmal eng. Stark: Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rückraumspieler Niclas Kirkelökke. Durch einen 24:33-Niederlage am Samstag gegen die Füchse Berlin verpassten die Löwen das Finale in der Barclays-Arena in Hamburg. Den Titel gewann die SG Flensburg-Handewitt durch ein 36:31 gegen die Füchse Berlin.