Der Traum des Park TC Siegelbach ist jetzt endgültig wahr geworden und er geht weiter. Die Damenmannschaft trat am Sonntag zum ersten Mal in der Oberliga an und sie gewann gleich mal gegen den TC Weiss-Rot Speyer. Mit 5:4 zwar recht knapp, aber beim Team, das den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hat, gab es nur strahlende Gesichter. Auch weil ein Konzept aufgegangen ist.

Es ist alles angerichtet beim Park TC Siegelbach. Die Plätze sind in einem top Zustand, im Vereinsheim ist alles bereit für den Ansturm der Zuschauer, die zum ersten Mal nach dem Aufstieg der Damenmannschaft