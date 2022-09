Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das Bundesliga-Spiel beim Bergischen HC 27:26 gewonnen. Es war ein Schlagabtausch, die Gastgeber ließen die Löwen nie davon ziehen, sie hatten in Torhüter Peter Johannesson den besten Spieler des Abends in ihren Reihen. Die Löwen führten das ganze Spiel – und mussten zittern. Benjamin Helander vergab beim Stand vom 26:25 völlig frei. Nach dem 26:26 traf Niclas Kirkelökke kurz vor dem Abpfiff.