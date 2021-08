Sehr gelungener Test für die Rhein-Neckar Löwen: Am Mittwochabend besiegte der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen den Ligarivalen Frisch Auf Göppingen in Göppingen 37:23 (19:10). Der Innenblock mit Mait Patrail und Ymir Gislason stand gerade am Anfang prima. Bei den Löwen fehlten noch Andreas Palicka, Niclas Kirkelökke, Juri Knorr und Ilija Abutovic. Erfolgreichster Löwen-Schütze war Andy Schmid mit neun Toren.