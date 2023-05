Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag nach sieben sieglosen Spielen endlich mal wieder gewonnen. Bei der TSV Hannover-Burgdorf gab es einen 31:30 (13:15)-Erfolg. Am Ende behielten die Löwen die Nerven. In den letzten sechs Minuten übernahm das Team das Kommando. Matchwinner war Torhüter David Späth, der großartig hielt. Juri Knorr verwandelte alle seine sieben Siebenmeter. Die Führung wechselte mehrmals hin und her. Am Ende wurde es hektisch, Hannes Feise sah die Rote Karte. Ein tolles Spiel machte TSV-Kapitän Marius Steinhauser. Der frühere Rechtsaußen der Löwen erzielte zehn Tore.