Der FC Bayern München ist zum 31. Mal deutscher Fußball-Meister. Das stand am Samstag schon vor dem Spiel des Rekordmeisters gegen Borussia Mönchengladbach fest, denn Borussia Dortmund schlug den Tabellenzweiten RB Leipzig am 32. Spieltag mit 3:2 (1:0). Marco Reus und Jadon Sancho (2) erzielten die Tore, Sancho gelang kurz vor Schluss der Siegtreffer. Damit waren die Bayern uneinholbar. Diese Meisterschaft ist die neunte in Folge für den erfolgsverwöhnten Klub.