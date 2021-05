Das sommerliche Intermezzo, das die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende genießen durften, ist mit dem Wochenstart auch schon wieder vorbei. Nach Höchstwerten von bis zu 30 Grad am Oberrhein, fallen die Temperaturen auf 16 bis 23 Grad. Dabei ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Sonntag zu Beginn der Woche stark bewölkt. Von Südwesten fällt schauerartiger Regen. Vor allem in der Pfalz und am Oberrhein sei mit Gewittern zu rechnen.

Der Dienstag bleibt überwiegend stark bewölkt mit gebietsweisen schauerartigen Niederschlägen. Die Höchstwerte liegen laut den Meteorologen bei 16 bis 18 Grad, in der Hocheifel um 14 Grad. Meist weht dazu ein schwacher Wind aus Nordwest bis Nord.

In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen nach. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen neun und fünf Grad.