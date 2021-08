Bundesligist RB Leipzig hat eine besonders schwere Vorrundengruppe in der Champions League erwischt. Die Leipziger bekommen es in der Gruppe A mit dem englischen Meister Manchester City, Paris St. Germin und dem belgischen Titelträger FC Brügge zu tun. Das ergab die Auslosung in Istanbul.

Der deutsche Meister FC Bayern München muss sich in der Gruppe E mit dem FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew auseinandersetzen. Borussia Dortmund trifft in Gruppe C auf Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul.

In der Gruppe G hat der VfL Wolfsburg mit OSC Lille, FC Sevilla und RB Salzburg machbare Aufgaben vor sich.