Bei einer Razzia gegen Bandenkriminalität in Oberhausen (NRW) hat die Polizei am Freitagabend mehrere Gebäude durchsucht. Mitglieder der Bande werden verdächtigt, bei mehreren Dutzend Straftaten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz Tageseinnahmen und Waren im Wert von „etlichen 10.000 Euro“ gestohlen zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden drei Männer im Alter von 39, 40 und 43 Jahren sowie eine 35 Jahre alte Frau festgenommen.

Die Ermittler der Oberhausener Kriminalpolizei seien bei der Razzia von „starken Kräften“ der Essener Bereitschaftspolizei unterstützt worden, berichtete die Polizei Oberhausen. Zahlreiche Beweismittel und Beutestücke, die den dringenden Tatverdacht gegen Bandenmitglieder erhärten sollen, wurden dabei von den Beamten sichergestellt.