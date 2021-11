Rüdiger Stein ist Geschäftsführer der neu gebildeten Region Pfalz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Der 46-Jährige wurde am Samstag auf der Konferenz des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland in Frankenthal gewählt. Stein war seit 2011 Geschäftsführer der DGB-Region Vorder- und Südpfalz. Diese ist nun mit der bisherigen DGB-Region Westpfalz zur Region Pfalz fusioniert.

Der Zwei-Länder-Bezirk ist künftig in insgesamt vier Regionen unterteilt. Stein sagte der RHEINPFALZ, nach der Fusion bleibe die Regionsgeschäftsstelle des DGB in Ludwigshafen ebenso erhalten wie das DGB-Büro in Kaiserslautern. Laut Stein vertritt die DGB-Region Pfalz rund 120.000 Gewerkschaftsmitglieder.

An der Spitze des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland wurde am Samstag ein Generationswechsel vollzogen: Die 46-jährige Susanne Wingertszahn wurde mit 97,6 Prozent der Stimmen zur neuen Vorsitzenden des Bezirks gewählt. Die bisherige Bezirks-Geschäftsführerin löste den 64-jährigen Dietmar Muscheid ab, der den Vorsitz fast zwei Jahrzehnte innehatte. Zur stellvertretenden Bezirksvorsitzenden wählten die Delegierten Bettina Altesleben. Die 60-Jährige folgt auf den Saarländer Eugen Roth, der ebenfalls in den Ruhestand geht.