Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat drei Tage nach dem gelungenen Auftakt ins Länderspieljahr einen Rückschlag erlitten. Nach dem 2:0 am vergangenen Samstag in Mainz gegen Peru kassierte das Team von Hansi Flick in Köln gegen Belgien am Dienstagabend eine verdiente 2:3 (1:2)-Niederlage.

Vor 42.910 Zuschauern hatten die Deutschen Glück, zur Pause nur mit 1.2 in Rückstand zu liegen. Yannick Carrasco (6.) und Romelu Lukaku (9.) nutzten nur zwei von vielen Großchancen der Belgier, die die Schwächen in der Hintermannschaft der DFB-Auswahl aufdeckten. Niclas Füllkrug gelang kurz vor dem Halbzeitpfiff per Handelfmeter das 1:2 (42.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Deutschen besser im Spiel, doch der Ausgleich gelang der Flick-Elf nicht. Die Belgier nutzten hingegen eine Konterchance zum dritten Treffer: der überragende Kevin de Bruyne erzielte das 3:1 (78.). Serge Gnabry gelang der Anschlusstreffer – 2:3 (87.). Zu mehr reichte es nicht mehr.

