Wegen Mängeln an Produkten, die für die Kunden eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen könnten, hat die Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH mit Sitz in Lauterecken (Kreis Kusel) einen bundesweiten Produktrückruf gestartet. Das Unternehmen, das sich auf die Produktion von Fruchtsäften spezialisiert hat, betreibt auch die Brause-Marken Bluna und Afri Cola. Der Rückruf bezieht sich dabei auf die Cola-Marke des Herstellers, konkret auf „Afri Cola 10 mg Coffein“ und „Afri Cola ohne Zucker“ in der 1-Liter-Glasflasche. Bei diesen wurden laut dem Flaschenhersteller eine strukturelle Instabilität festgestellt, die dazu führen könnte, dass sich Risse bilden oder die Flasche im schlimmsten Fall zerbirst. Konkret geht es um Flaschen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.03.2021, 13.03.2021, 16.03.2021, 17.03.2021, 08.06.2021 sowie 09.06.2021.