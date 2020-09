Einen Gewinn von 49.900 Euro hat eine unbekannte Anruferin einer 85-jährigen Frankenthalerin am Dienstag gegen 11 Uhr in Aussicht gestellt. Gewonnen habe die Senioren das Geld bei einer „Rentnerlotterie“, sagte die Frau nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal. Der Haken dabei: Um den „Gewinn“ zu erhalten, hätte die 85-Jährige Google-Play-Karten im Wert von 1000 Euro kaufen und die entsprechenden Codes an die Anruferin weitergeben sollen. Als die Frankenthalerin den versuchten Betrug erkannte, legte die Anruferin auf.

Ausgesprochen „hinterhältig“ seien solche Betrugsversuche über Gewinnversprechen, hält die Inspektion dazu fest. „Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel ,Gebühren’ zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.“ Wachsamkeit sei geboten, weil die Gauner diese Szenarien zudem laufend veränderten. Nähere Informationen zum Thema finden Interessierte im Internet unter der Adresse www.polizei-beratung.de.