Die Polizei hat am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Waldsee einem 38 Jahre alten Mann sein Fahrzeug abgenommen. Wie die Beamten mitteilten, hielten sie den Autofahrer in der Albert-Einstein-Allee für eine Kontrolle an. Aus vorherigen Einsätzen war bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bereits in der vorherigen Woche sei der 38-Jährige deswegen zweimal aufgefallen, so die Polizei. Deshalb stellten die Beamten den Audi des Mannes sicher und ließen ihn abschleppen. Gegen den Fahrer wurde ein weiteres Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.