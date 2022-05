Saison-Aus für Philipp Ahouansou: Durch eine hartnäckige Verletzung an der Patellasehne wird mit dem 21-Jährigen nach Lukas Nilsson bereits der zweite Spieler auf der Position im linken Rückraum der Rhein-Neckar Löwen längerfristig ausfallen. Damit bleiben für die restlichen drei Saison-Spiele, die die Löwen allesamt Anfang bis Mitte Juni bestreiten, noch Andy Schmid und Juri Knorr als Optionen für diese Position. Ahouansou laboriert bereits seit einigen Wochen an der Verletzung und fehlte den Löwen zuletzt regelmäßig. Vor allem, weil er immer wieder Trainingseinheiten auslassen musste, stand er Löwen-Trainer Ljubomir Vranjes auch an Spieltagen nur noch selten zur Verfügung. Bis heute kommt der 2,03-Meter-Mann auf 20 Bundesliga-Einsätze und 45 Tore .