Dem Pfalztheater in Kaiserslautern stehen schwere Zeiten bevor. Für das Jahr 2025 droht eine Finanzierungslücke von bis zu 5,2 Millionen Euro, was das einzige Dreispartenhaus der Pfalz in seiner Existenz gefährden würde. Hintergrund sind einerseits die massiven Tariferhöhungen, die in diesem Jahr noch mit Rücklagen des Bezirksverbandes, der Träger des Hauses ist, aufgefangen werden können. Im nächsten Jahr fehlen aber über 4 Millionen Euro. Hinzu kommt die katastrophal schlechte Auslastung des Hauses. Bei den Eigeneinnahmen fehlten in diesem Jahr bis zu 1 Million Euro, berichtet Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder im RHEINPFALZ-Interview. Im Mittelpunkt der Kritik steht der künstlerische Direktor Johannes Beckmann, dem Wieder vorwirft, Theater als „Selbstzweck zu machen“.

