Fluchtversuch gescheitert: Am Freitag, 14. Juni, wollte die Polizei gegen 22.20 Uhr einen 17-jährigen Rollerfahrer in der Arzheimer Straße kontrollieren. Der versuchte, sich zunächst der Kontrolle zu entziehen, konnte aber auf der Kreisstraße 12 in Fahrtrichtung Godramstein gestoppt und kontrolliert werden. Dabei stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass der Jugendliche keine Fahrerlaubnis hat, und es ergaben sich Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC (Tetrahydrocannabinol).