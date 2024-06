Am Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr ist in der Europaallee in Offenbach ein Roller gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, konnte der Besitzer zwei noch unbekannte Jugendliche dabei beobachten, wie sie das Fahrzeug aus der Einfahrt entwendeten. Die Polizei Landau nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.

Auch am Wochenende zuvor hatte es drei Rollerdiebstähle in Landau gegeben. Ein Eigentümer hatte seinen ebenfalls gestohlenen Helm zufällig bei zwei Jugendlichen am Landauer Bahnhof entdeckt, aber diese hatten flüchten können.