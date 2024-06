Tino Kaufmann (19), geboren in Speyer und aufgewachsen in Gommersheim, wechselt von Regionalligist VSG Altglienicke zu den Unter-21-Jährigen vom VfB Stuttgart. Das teilt der Verein mit. Der Nachwuchs ist am Ende der vergangenen Saison in die Dritte Liga aufgestiegen. Kaufmann schloss sich mit 15 von C-Junioren-Regionalligist FC Speyer 09 dem Nachwuchs von RB Leipzig an. Für die Sachsen spielte der Außenstürmer bis zur U19. Dann ging es an den Stadtrand der Bundeshauptstadt Berlin, zur VSG Altglienicke.