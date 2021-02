Die aktuelle Spielzeit im Bereich des Pfälzer Handball Verbands (PfHV) im Seniorenbereich wird nicht mehr fortgesetzt. Eine Wertung in den Spielklassen erfolgt nicht. Das hat das Präsidium in einer Videokonferenz am Donnerstag einstimmig beschlossen.

„Nach den Entscheidungen seitens der Bund-/Länderkonferenz bleibt der Trainingsbetrieb im Handball für die Mannschaften auf PfHV-Leistungsniveau bis mindestens zum 07.03.2021 weiterhin unmöglich. Daher wird – wie bereits im Jugendbereich – die Meisterschaftsrunde der Saison 2020/2021 im Seniorenbereich des PfHV ohne Spielwertung für beendet erklärt. Es findet kein Auf- und kein Abstieg statt“, heißt es in einer Erklärung des Verbandes.

Zuvor war abgewogen worden, welche Perspektiven es für den laufenden Spielbetrieb nach den Beschlüssen auf politischer Ebene gibt. Der PfHV folgt somit den Verbänden der Oberliga RPS (HV Rheinland, HV Rheinhessen und HV Saar).