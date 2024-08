Einen 50 Jahre alten Mann hat die Ludwigshafener Polizei am Donnerstagmorgen mit auf die Wache genommen, weil er gegen seine Lebensgefährtin handgreiflich geworden war. Laut Mitteilung waren die Beamten zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Süd gerufen worden, weil dort eine Frau um Hilfe rief. In der von Zeugen beschriebenen Wohnung trafen sie auf den betrunkenen Mann, der seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen und mit einem Messer bedroht hatte. Laut Polizei war der Mann weiter aggressiv. Er sei gefesselt worden, nachdem die Beamten ihm mit einem Taser (Distanzelektroimpulsgerät, DEIG) gedroht hätten. Während des Einsatzes habe er die Polizisten mehrmals beleidigt.

Den 50-Jährigen brachte die Polizei zur Wache, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen, die zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit dienen soll. Gegen ihn sei außerdem ein Kontakt- und Näherungsverbot ausgesprochen worden.