Das hätte böse ausgehen können: Aus rund acht bis zehn Metern Höhe ist am Mittwochnachmittag ein Paraglider bei Lautersheim abgestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Göllheim wurde er dabei nur leicht verletzt. Problematisch gestaltete sich zunächst die Bergung. „Der Paraglider ist in sehr unwegsamem Gelände abgestürzt, wir kamen da mit unseren Fahrzeugen nicht hin“, so Wehrleiter Steffen Specht. Die Feuerwehren aus Lautersheim und der VG Göllheim seien mit 15 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort gewesen. Am Ende musste ein Rettungshubschrauber herbeigerufen werden, der den Paraglider zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte.