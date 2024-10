Aus noch ungeklärter Ursache sind am Donnerstagvormittag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr etwa 250 Kilogramm Pantolacton aus dem Kühlwassersystem der BASF in Ludwigshafen in den Rhein gelangt. Nach Angaben des Unternehmens konnte der Austritt gestoppt werden. Die Ursache wird derzeit ermittelt.

Pantolacton, ein Ausgangsprodukt für Nahrungsergänzungsmittel sowie medizinische und kosmetische Produkte, ist laut der BASF als schwach wassergefährdend eingestuft und leicht biologisch abbaubar. Aufgrund der Menge und der Verdünnung im Rhein habe keine Gefahr für Wasserorganismen oder Menschen bestanden, so der Chemiekonzern.

Die zuständigen Aufsichtsbehörden wurden informiert. Laut Sicherheitsdatenblatt kann Pantolacton schwere Augenreizungen verursachen.