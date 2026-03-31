Drei Täter haben am Montag in Neustadt Pakete vor den Haustüren eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Nach Angaben der Polizei beobachtete sie ein Zeuge gegen 16.30 Uhr in der Straße Am Speyerbach und alarmierte die Beamten. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Die Gruppe steht im Verdacht, kurz zuvor in einer Drogerie in der Innenstadt einen Diebstahl begangen zu haben. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineeustadt@polizei.rlp.de zu melden.