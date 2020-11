Der langjährige Ortsvorsteher des Ortsbezirks Wörth, Roland Heilmann (SPD), hat seinen Rücktritt zum 1. April 2021 angekündigt.

„Ich habe das Amt sehr gerne ausgeübt, aber nach 16 Jahren ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen“, schreibt Heilmann in einer Mitteilung, „Man sollte immer aufhören, wenn es noch Spaß macht und die Leute sagen, schade, dass er geht. “ Es sei ihm als Ortsvorsteher stets wichtig gewesen, die Anliegen der Bürger aufzunehmen und als Verbindungsperson nach Lösungen zu suchen. „Viele Projekte sind jetzt angelaufen, die die Lebensqualität in unserer Stadt spürbar verbessern“, so Heilmann.

„Zukünftig möchte ich mich als Vorsitzender des Sportfischer- und Fischzuchtvereins mehr einbringen“, kündigt Heilmann an. Der Klimawandel stelle Gewässer und Umwelt vor große Herausforderungen. „Ich möchte dazu beitragen, dass wir die Natur schonen und den Blick auf Nachhaltigkeit schärfen.“ Auch sein Engagement für die Tafel Wörth, den Chorgesang und den Musikverein wolle er weiterführen.

Mit den Zeilen: „Ich arbeite gerne im Garten und unsere Streuobstwiesen verlangen viel Pflege. Zuletzt bleibt hoffentlich auch mehr Zeit für die Familie und Reisen mit meiner Frau“ schließt Heilmanns Mitteilung.