Wegen des Kerweumzugs ist die Ortsdurchfahrt Frankenstein am Sonntag, 17. Juli, von 14 bis 15 Uhr voll gesperrt. Das teilt Ortsbürgermeister Eckhard Vogel auf Anfrage mit. Der Verkehr im Neustadter Tal wird in Hochspeyer auf die B48 nach Johanniskreuz und durchs Elmsteiner Tal nach Lambrecht (und umgekehrt) umgeleitet. „Ein großer Umweg“, gibt Vogel zu, versichert aber, dass sich die Gemeinde an den Zeitplan halten und die Ortsdurchfahrt Frankenstein bis „allerspätestens 15 Uhr“ wieder frei sein werde. „Meistens sind wir schon eine Viertelstunde früher durch.“ Keine Umleitung gibt es für den Verkehr aus und in Richtung Bad Dürkheim (B37). „Hier in dieser Zeit am besten die Autobahn nutzen“, rät Vogel.