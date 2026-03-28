Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstag das Bundesliga-Spiel gegen die HSG Wetzlar mit 41:27 (23:15) gewonnen. Die furiosen Löwen machten vor 11.156 Zuschauern in der SAP-Arena viel Dampf, überzeugten mit ihrer Spielfreude. Sie waren eine Nummer zu groß für die abstiegsbedrohten Hessen. Haukur Thrastarson war mit 15 Toren der überragende Mann. Der eingewechselte Torhüter Mike Jensen machte es gut. HSG-Kollege Andreas Palicka bekam bei seiner Rückkehr wenige Bälle zu fassen.