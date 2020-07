Nachdem ein 35-Jähriger am Montagmorgen tot in seiner Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt gefunden wurde, geht die Polizei „aufgrund der äußeren Umstände“ von einem Gewaltverbrechen aus. Nähere Angaben zu den „äußeren Umständen“ – ob es Hinweise am Körper des Toten oder in der Wohnung gegeben hatte – wollte die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage nicht machen – sie verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Laut Polizei wurde der Mann am 5. Juli letztmals lebend gesehen. Demit korrigerte die Polizei frühere Angaben. Die Leiche des Mannes wurde am Dienstag obduziert, was den Verdacht bestätigte, dass er durch Gewalt von außen starb.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat zur Klärung der Tat die 45-köpfige Ermittlungsgruppe „Lorbeer“ gegründet. Diese ermittle unter anderem im persönlichen Umfeld des Opfers.