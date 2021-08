Das IT-Sicherheitsunternehmen NortonLifeLock aus den USA übernimmt seinen tschechischen Konkurrenten Avast zu einem Preis von über 8 Milliarden Dollar. So solle ein führendes Unternehmen für Verbraucher im Bereich IT-Sicherheit entstehen, erklärten beide Unternehmen am Mittwoch. Die Corona-Pandemie hatte zuletzt zu vermehrten Onlineaktivitäten geführt, zugleich war es immer wieder zu folgenschweren Hackerangriffen gekommen.

Das Geschäft mit einem Volumen von umgerechnet mehr als 6,7 Milliarden Euro sei „ein riesiger Schritt in Richtung Verbrauchersicherheit“, erklärte Norton-Chef Vincent Pilette in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Übernahme werde es ermöglichen, „unsere Vision zu verwirklichen, Menschen zu schützen und sie in die Lage zu versetzen, ihr digitales Leben sicher leben zu können“, erklärte Pilette weiter.

Auch der Vorsitzende des an der Londoner Börse gehandelten Avast-Konzerns, Ondrej Vlcek, begrüßte die Übernahme. Im Kontext zunehmender globaler Cyberattacken würden so „verbesserte Lösungen und Angebote mit verbesserten Fähigkeiten“ möglich. Mehr als 500 Millionen Nutzer würden von den neuen Sicherheitsprodukten profitieren, erklärten die Konzerne weiter.