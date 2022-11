Im Pfälzer Bahnverkehr gibt es mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember wichtige Fortschritte, in einigen Fällen verschlechtert sich das Angebot aber auch.

Hauptgewinner der Veränderungen, die durch den Ausbau des Bahnhofs Kirchheim möglich werden, sind die Gemeinden entlang der Strecke von Freinsheim nach Frankenthal, wo dank der Einführung eines Halbstundentakts fast doppelt so viele Züge fahren wie bisher. Von Grünstadt gibt es künftig im Halbstundentakt Züge nach Frankenthal, die in Frankenthal günstige Anschlüsse an die S-Bahn nach Ludwigshafen und Mannheim haben. Dafür entfallen aber die meisten Direktzüge von Grünstadt nach Bad Dürkheim und Neustadt. Stattdessen gibt es halbstündlich eine Umsteigeverbindung mit teilweise verlängerter Fahrzeit.

