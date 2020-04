Im Jahr 2019 sind die kassenmäßigen Steuereinnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz auf insgesamt 4,91 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch anhand vorläufiger Zahlen mit. Das sind 1,5 Prozent (etwa 71 Millionen Euro) mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit stiegen die kommunalen Einnahmen im zehnten Jahr in Folge und waren rund 74 Prozent höher als 2009.

Dabei sanken, zumindest rechnerisch, die Realsteuern, die immerhin 51 Prozent der Steuereinnahmen ausmachen, um 2,9 Prozent. Anstiege im Vergleich zum Vorjahr gabe es jedoch bei den Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern. Sie stiegen um 7,1 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro.