Der neue Adventskalender 2024 des Lions-Clubs Schifferstadt-Goldener Hut ist ab sofort in einer Auflage von 5000 Stück erhältlich. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an den Jugendchor des MGV Kleinschifferstadt, das Team 31 Flüchtlingshilfe und die Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe. Das teilt der Lions-Club mit. An der Vorbereitung für den diesjährigen Kalender haben sich erstmals Künstlerinnen und Künstler des Ateliers „Molemol“ der Lebenshilfe aus den Einrichtungsbereichen in Speyer und Schifferstadt unter Leitung von Karin Bury beteiligt. 38 farbenfrohe Werke sind dabei entstanden und sorgten bereits in den Seniorengruppen, in der Tagesförderstätte Speyer sowie in den beiden Mal- und Ateliergruppen für eine frühzeitige Einstimmung auf die Festtage. Kurze Zeit später präsentierte die Jury das Gewinner-Motiv von Jürgen Stahl, einem „Molemol“-Künstler. „Mir war damals wichtig, dass mit der Lions-Aktion eine Möglichkeit bestand, alle Gruppen unserer sehr großen Ortsvereinigung zu beteiligen – auch jene, in denen schwer mehrfach behinderte Menschen betreut werden“, wird Bury zitiert. Verkauft wird der Kalender freitags auf dem Wochenmarkt, samstags vor dem DM-Markt, sowie täglich in den Apotheken (Rathaus, Easy, Schillerplatz), bei Eisen Rupp, im Friseurteam Menrath, in der Buchhandlung Frank, der VR-Bank, der Sparkasse, sowie im Rathaus.