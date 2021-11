Mit einiger zeitlicher Verzögerung können Kunden an der neuen Bäcker-Filiale mit integriertem Café im Norden der Stadt Halt machen. Der südpfälzische Bäckermeister Claus Becker wollte die siebte Niederlassung seines Fachgeschäfts „De’ Bäcker Becker“ in der Landauer Hainbachstraße schon Ende vergangenen Jahres eröffnen. Doch wegen coronabedingten Produktions- und Lieferschwierigkeiten der in Osteuropa gefertigten Bauteile musste er den Starttermin verschieben. Hinzu kam, dass zwischenzeitlich keine Baustoffe verfügbar waren. „Dafür ist aber die Eröffnung nun geglückt“, sagt Becker im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Module wurden nach der Lieferung im September auf dem ehemaligen Gummi-Mayer-Standort in Fertigbauweise errichtet, anschließend folgte der Innenausbau. Rund 400.000 Euro hat der Brot-Sommelier in das Projekt investiert. Sowohl im Gastraum als auch auf der Außenterrasse können jeweils bis zu 30 Kunden Platz nehmen und Backwaren und Snacks genießen, die laut Becker über das klassische Sortiment einer Bäckerei hinausgehen. Geöffnet hat die Filiale werktags von 6 bis 18 Uhr, am Wochenende von 7 bis 17 Uhr.