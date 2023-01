Die deutsche Nationalmannschaft hat am Sonntag das zweite Testspiel gegen Island in Hannover 33:31 (19:14) gewonnen. Wie schon am Samstag gegen den gleichen Gegner verspielte das Team einen klaren Vorsprung. Islands Trainer Gudmundur Gudmundsson schonte seine Asse Omar Ingi Magnusson und Aron Palmarsson. Ganz stark im deutschen Team: Torhüter Andreas Wolff und Regisseur Juri Knorr. Kapitän Johannes Golla bestritt sein 50. Länderspiel.