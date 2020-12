Nastasja Schunk (17, BASF TC Ludwigshafen) hat am Sonntag in Biberach das Endspiel um den deutschen Hallenmeistertitel im Tennis gegen die gleichaltrige Noma Noha Akugue (Club an der Alster) 3:6 und 3:6 verloren. „Trotz der Niederlage bin ich ganz glücklich. Ins Finale gekommen zu sein, ist ein großer Erfolg für mich. Es war ein sehr gutes Turnier“, sagte die Altriperin, die im Somer auch das erste Duell gegen Noha Akugue verloren hatte. „Die Spiele im Finale waren eng, ich habe ein paar Returnfehler zu viel gemacht und zu sehr in ihr Spiel, in dem sie sich wohlfühlt, reingespielt“, sagte Schunk. Sie hatte im Halbfinale ihre Vereinskollegin Selina Dal, mit der sie sehr viel unter Denis Gremelmayr trainiert, besiegt. „Es war sehr ungewohnt, es ist nicht leicht, gegen eine Trainingskollegin zu spielen. Aber es war ein sehr gutes Match von beiden“, sagte Schunk. Selina Dal hatte ein Match mehr im Turnier zu machen und ihre Spiele waren enger.