Wegen Sanierungs- und Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Ludwigshafen-Ruchheim und Maxdorf wird die Strecke der Rhein-Haardtbahn in der Zeit von Samstag, 5. Februar, etwa 2 Uhr, bis Montag, 7. Februar, 4 Uhr, zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Bad Dürkheim für den rnv-Bahnverkehr gesperrt, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH am Montag informierte. Die Bahnen der Linie 4/4A verkehren in diesem Zeitraum lediglich zwischen Mannheim Waldfriedhof/Käfertaler Wald und Ludwigshafen-Oggersheim, die Bahnen der Linie 9 verkehren nicht.

Auf dem Abschnitt Oggersheim – Bad Dürkheim wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse des Schienenersatzverkehrs bedienen folgende Haltestellen:

Oggersheim – Westlich B9 – Ruchheim – Maxdorf Hauptstraße – Maxdorf Rathaus – Fußgönheim Bahnhofstraße – Ellerstadt Kreissparkasse – Ellerstadt Raiffeisen (Höhe Fließstraße/Georg-Fitz-Straße) – Gönnheim Waage – Friedelsheim Winzergenossenschaft – Bad Dürkheim Ost – Bad Dürkheim Bahnhof. Die Bahnhaltestellen Maxdorf, Maxdorf Süd, Fußgönheim, Ellerstadt Ost, Ellerstadt West, Gönnheim und Friedelsheim können von den Ersatzbussen nicht angefahren werden, stattdessen werden die oben genannten Haltestellen bedient. Aufgrund der längeren Fahrzeit verkehren die Ersatzbusse im genannten Zeitraum ab Bad Dürkheim bis zu 20 Minuten früher. Die Fahrten werden tagsüber anstelle des an Wochenenden auf der Strecke der RHB üblichen 30-Minuten-Taktes auf einen 20-Minuten-Takt verdichtet.