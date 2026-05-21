Der am Samstag, 9. Mai, bei einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Neustadt schwer verletzte 71-jährige Bewohner ist noch am selben Tag im Krankenhaus gestorben. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mitgeteilt. Zur Brandursache heißt es in der Mitteilung, dass die Brandermittler, die noch am Unglückstag den Brandort begutachtet hatten, einen technischen Defekt als Ursache ausgeschlossen hätten. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei vielmehr davon auszugehen, dass der 71-Jährige selbst an der Entstehung des Feuers beteiligt gewesen sei. „Mutmaßlich entzündete er im Rollstuhl sitzend Windeln mit einem Feuerzeug. Herabfallendes, brennendes Material setzte anschließend seine Kleidung in Brand“, heißt es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Der 71-Jährige war unmittelbar nach dem Brand in seinem Zimmer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Zwei Pflegekräfte im Alter von 35 und 37 Jahren waren ebenfalls verletzt und im Krankenhaus behandelt worden. Ebenso mussten zwei Polizisten nach dem Einsatz wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht werden. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden war indes gering.