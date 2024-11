Was bedeutet der Sieg Donald Trumps für die Pfalz? Der US-Experte David Sirakov hält es für gut möglich, dass Trump wieder mit Truppenabzug droht, auch aus Ramstein. Er erwartet aber nicht, dass der Republikaner den Bau des US-Hospitals in Weilerbach stoppt. Auf pfälzische und hier ansässige US-Firmen, die auch in die USA exportieren, kommen schwere Zeiten zu.

