Am Freitagnachmittag ist ein 69 Jahre alter Mann von seinem Fahrrad gestoßen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sei der Mann auf einem Fahrradweg unterwegs gewesen und klingelte, weil zwei Hundebesitzer ihre Hunde nicht angeleint hatten und er vorbeifahren wollte. Es kam zu Streit. Die beiden Gassigänger hinderten den Fahrradfahrer nach Polizeiangaben an der Weiterfahrt, indem sie ihn vom Fahrrad stießen. Beim Sturz vom Fahrrad verletzte sich der Mann am Bein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.