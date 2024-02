Dimitrios Grammozis ist nicht mehr Trainer von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Die Trennung sei am späten Dienstagabend erfolgt. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 45-Jährige hatte nach fünf Niederlagen in sechs Ligaspielen unter seiner Regie und vor allem nach dem bitteren 1:2 am Wochenende gegen Paderborn den Rückhalt in den Gremien des Vereins verloren. Dort hatten nach Spielende laute Sprechchöre von der Tribüne seine Entlassung gefordert, nachdem der FCK auf den Relegationsplatz gefallen sei. Auch der Einzug in das Pokal-Halbfinale konnte Grammozis den Job auf dem Betzenberg nicht mehr retten. Sein Nachfolger soll schon das Training am Nachmittag leiten. Die Einheit am Morgen wurde abgesagt. Gehen muss auch Co-Trainer Sven Piepenbrock.