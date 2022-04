Ein 19-jähriger Fußgänger, der zuvor einen Ladendiebstahl im Outlet-Center Zweibrücken begangen haben soll, ist am Samstag auf der A8 von der Polizei gestoppt worden. Laut den Beamten meldeten Zeugen zwischen 13.50 und 16 Uhr einen Mann, der auf beiden Richtungsfahrbahnen bei der Anschlussstelle Contwig unterwegs war. Eine Streife hielt den Mann letztlich auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Pirmasens an. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch den 19-Jährigen in Gefahr gebracht oder verletzt worden sind. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.