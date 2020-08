Eine 54-jährige Motorradfahrerin hat sich heute Morgen bei einem Unfall auf der L478 in Ludwigswinkel in Richtung Eppstein schwer verletzt. Sie ist frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau offenbar zu schnell aus einer Kurve, weshalb sie auf die Gegenfahrbahn abkam. Dort krachte sie in entgegenfahrendes Auto und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Westpfalz Klinikum in Kaiserslautern. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die L478 war bis um 15 Uhr voll gesperrt, der Schaden des Unfalls wird auf 21.000 Euro geschätzt.